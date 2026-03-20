Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
Центробанк РФ на заседании 20 марта принял решение снизить ключевую ставку ещё на полпроцента - с 15,5% до 15%. Об этом пишет RT.
В пресс-службе регулятора отметили, что экономика РФ «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», а рост цен ожидаемо замедлился.
«На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции», - говорится в сообщении.
Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 апреля.
Ранее экономист Денис Ракша заявил «Радиоточке НСН», что Центробанк придерживает темпы снижения ключевой ставки, так как не уверен, что Минфин сдержит обещания касательно исполнения бюджета.
Горячие новости
- Умер патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
- Военкор Коц заявил, что конфликт на Украине не закончится в 2027 году
- Песков: Украина должна прекратить энергетический шантаж других стран
- Врач назвала две причины эпидемии сахарного диабета в России
- «Замели грязь под ковер»: Эколог об открытии пляжей Анапы этим летом
- «Россия не проиграет»: Белоруссии и США предсказали экономическое партнерство
- Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
- Умерла супруга Олега Басилашвили телеведущая Галина Мшанская
- Минпромторг предложил ввести маркировку автозапчастей с 1 сентября
- Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета в РФ