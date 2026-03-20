Центробанк снизил ключевую ставку до 15%

Центробанк РФ на заседании 20 марта принял решение снизить ключевую ставку ещё на полпроцента - с 15,5% до 15%. Об этом пишет RT.

В пресс-службе регулятора отметили, что экономика РФ «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», а рост цен ожидаемо замедлился.

«На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции», - говорится в сообщении.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 апреля.

Ранее экономист Денис Ракша заявил «Радиоточке НСН», что Центробанк придерживает темпы снижения ключевой ставки, так как не уверен, что Минфин сдержит обещания касательно исполнения бюджета.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ИнфляцияЭкономикаКлючевая СтавкаЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры