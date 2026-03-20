Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета в РФ

Зафиксированные по итогам 2025 года показатели по сахарному диабету вызывают серьёзное беспокойство. Как пишет RT, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Выступая на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, она отметила, что болезнь угрожает перерасти в эпидемию.

Вице-премьер добавила, что во многом проблема связана с пищевыми привычками граждан.

Ранее в Госдуме предложили покупать лекарства для диабетиков за счёт акциза на газировку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
