Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета в РФ
20 марта 202613:13
Зафиксированные по итогам 2025 года показатели по сахарному диабету вызывают серьёзное беспокойство. Как пишет RT, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Выступая на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, она отметила, что болезнь угрожает перерасти в эпидемию.
Вице-премьер добавила, что во многом проблема связана с пищевыми привычками граждан.
Ранее в Госдуме предложили покупать лекарства для диабетиков за счёт акциза на газировку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
