Мишустин включил трёх министров в штаб по борьбе с коронавирусом

Список участников штаба опубликован на сайте правительства. В него вошли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, министр транспорта Евгений Дитрих и глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минздрава Михаил Мурашко.

В состав оперативного штаба также включены вице-премьер Татьяна Голикова, два замруководителя аппарата правительства, заместитель главы СВР Андрей Моряков и первый заместитель главы МВД Александр Горовой, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов на пресс-конференции в НСН ранее выразил уверенность, что в России готовы к борьбе с коронавирусом.

«В предотвращении распространения этой инфекции есть два важных фактора. Это работа Роспотребназдора, министерства здравоохранения, Россельхознадзора. Они делают очень много для того, чтобы предотвратить проникновение этой инфекции в РФ. Ну, и второе, это то, что практическое здравоохранение имеет опыт и все необходимые ресурсы для того, чтобы лечить таких больных. Поэтому мы знаем, как лечить, и мы умеем лечить такие инфекции», - отметил он.

