В Национальном автосоюзе призвали не ждать в России «летающую» Tesla
Представленный компанией Tesla «летающий» спорткар Roadster не будет летать ни в России, ни где-либо в мире. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Он пояснил, что «летающие» автомобили «прямо противоречат действующему всемирному законодательству и правилам дорожного движения».
Также Шапарин указал, что оснастить машину ракетными двигателями не является технической проблемой - подобные эксперименты около 10 лет назад проводили в ТВ-шоу Top Gear.
«Речь про производство или внедрение технологии не идет. Это не имеет смысла, кроме как показать инвесторам, какие мы эпические молодцы, вместо того чтобы показывать цифры», — заключил эксперт.
Ранее в компании Tesla заявили, что новая одноместная версия спорткара Roadster под названием Rocket имеет воздушные двигатели по всему периметру и «умеет летать, но не предназначена для дорог общего пользования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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