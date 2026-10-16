В Национальном автосоюзе призвали не ждать в России «летающую» Tesla

Он пояснил, что «летающие» автомобили «прямо противоречат действующему всемирному законодательству и правилам дорожного движения».

Также Шапарин указал, что оснастить машину ракетными двигателями не является технической проблемой - подобные эксперименты около 10 лет назад проводили в ТВ-шоу Top Gear.

«Речь про производство или внедрение технологии не идет. Это не имеет смысла, кроме как показать инвесторам, какие мы эпические молодцы, вместо того чтобы показывать цифры», — заключил эксперт.

Ранее в компании Tesla заявили, что новая одноместная версия спорткара Roadster под названием Rocket имеет воздушные двигатели по всему периметру и «умеет летать, но не предназначена для дорог общего пользования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

