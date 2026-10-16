Бизнес предложил разрешить переносить дата-центры пострадавших компаний за рубеж

Президент АКИТ Артем Соколов пояснил, что речь идёт о специальном правовом режиме для пострадавших компаний, который будет временно освобождать их от обязательства использовать российские базы данных при первичной обработке персональной информации граждан.

«Специальный режим, на наш взгляд, можно применять на период восстановления инфраструктуры, но не позднее 1 марта 2028 года», — указал он.

Соколов добавил, что перечень государств, в которых будет разрешено размещение данных, должен будет определять уполномоченный орган.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что с целью защиты от атак центры обработки данных (ЦОД) можно было бы строить в отработанных угольных карьерах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

