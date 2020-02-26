Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

В проставлении говорится, что Жанна Одинцова освобождена от должности помощника Дмитрия Медведева в связи с прекращением полномочий председателя правительства России, отмечает «Свободная пресса».

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о порядке применения оружия при охране государственной границы. В опубликованном на официальном портале правовой информации документе регламентируются действия Вооруженных сил в воздушном пространстве страны.

