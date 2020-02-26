Мишустин уточнил, когда можно сбивать нарушившие границу гражданские самолёты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о порядке применения оружия при охране государственной границы. В опубликованном на официальном портале правовой информации документе регламентируются действия Вооруженных сил в воздушном пространстве страны.

Сначала самолёты ВКС должны подать судну-нарушителю радиокоманды и визуальные сигналы на выход из воздушного пространства России. При продолжении полёта нарушителя нужно выдворить или принудить к посадке.

Согласно документу, в определённых случаях разрешается применить оружие против гражданского лайнера, нарушившего границу. Это возможно, если такой самолёт игнорирует сигналы и движется к «важнейшим объектам Российской Федерации» или отказывается подчиняться без объяснения причин, против него можно применить оружие и боевую технику, но «при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров», пишут «Известия». То же самое касается подвергшихся угону российских воздушных судов, если известно, что на борту нет заложников.

Эта редакция правил пришла на смену документу 1994 года, также запрещавшему сбивать самолёты с пассажирами.

