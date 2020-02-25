«Грустно и стыдно». Премьер Мишустин о больнице скорой помощи в Кургане

Курганская область стала очередным пунктом назначения серии рабочих поездок премьер-министра по российским регионам. В областном центре он посетил больницу скорой медицинской помощи, осмотр которой, по его собственному признанию, вызвал у Михаила Мишустина два чувства – сожаление и стыд. «Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать», - предположил глава кабмина, своими глазами увидев, во что превращается медучреждение, если в нем почти 40 лет не было капитального ремонта. Премьер пообещал выделить 200 миллионов рублей на ремонт и новое оборудование для больницы.

Между прочим, Курганская больница скорой медицинской помощи – это вам не какой-нибудь земский доктор, а крупный многопрофильный комплекс медучреждений, включающий в себя шесть подстанций скорой помощи, загруженность которых достигает 150 тысяч выездов в год, а также амбулаторно-поликлиническое отделение (травмпункт, обслуживающий более 70 тысяч пациентов в год) и круглосуточный стационар (12 тыс. пациентов ежегодно), - следует из справки «Интерфакса». Курганская скорая помощь обслуживает вызовы как в самом областном центре, так и в Шадринске и в соседних районах. Больница насчитывает 6 корпусов 1960-1980 годов постройки.

После посещения ветхозаветной больницы Михаил Мишустин провел в Кургане встречу с участниками Совета по стратегическому развитию области и с представителями общественности, на которой назвал две ключевые задачи своего правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики. «Это позволит получить широкий эффект и по другим направлениям - в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну, и конечно, в бизнесе» - сказал Мишустин.

Вообще-то такие задачи как повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики должны решаться правительством на постоянной основе, от одного рубежа к другому и далее. К тому же г-н Мишустин – далеко не первый, кто выступает с таким целеполаганием. С теми или иными вариациями подобные заявления делали все его предшественники на премьерском посту, да и не только они. Как сказал когда-то один костромской бандит в самом престижном городском ресторане на попытку соседнего столика по пятому разу заказать музыкантам «Владимирский централ», «мы уже слышали эти песни»…

