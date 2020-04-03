Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Постановление вступает в силу со времени его опубликования.

Президент России Владимир Путин 1 апреля одобрил закон, который наделяет правительство страны правом вводить режим чрезвычайной ситуации.

Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН рассказал, что истцы, пытающиеся в суде отстоять право нарушать самоизоляцию, успеха не добьются. Ранее Мосгорсуд зарегистрировал первый иск к правительству Москвы относительно режима самоизоляции, введённого для сдерживания распространения эпидемии коронавируса. По мнению истца, указ мэра противоречит Конституции, нарушая право человека на свободу передвижения, так как подобные ограничения можно вводить только при введении режимов чрезвычайного или военного положения, а также при соответствующем указании главного санитарного врача страны.



