Адмиралы рассказали о действиях при эпидемиях на военных кораблях
Бывшие командующие флотом рассказали НСН о действиях при чрезвычайных ситуациях и утечке информации.
Капитана американского авианосца «Теодор Рузвельт» уволили из-за письма о коронавирусе, которое попало в СМИ. В командовании военно-морских сил США подчеркнули, что ситуация с COVID-19 на судне оказалась непосильной для капитана, он оказался ей «перегружен», поэтому лучшим решением будет освободить его от занимаемой должности.
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов рассказал НСН, что инструкции по действиям экипажа в случае чрезвычайных ситуаций имеется на каждом корабле.
«Порядок действий в критических и форс-мажорных ситуациях есть на каждом корабле, в уставе все это прописано. Такие инструкции имеет каждый командир. Там нет указаний действий конкретно при, например, коронавирусе. Там описаны общие действия в чрезвычайных ситуациях. Это изоляция в отсеках, прекращение контактов. Также это защита органов дыхания и тела», - добавил он.
В свою очередь бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН отметил, что утечка информации о ЧС на борту военного судна - это нонсенс.
«У нас такого просто не могло бы быть. Вооруженные силы у нас всегда были закрытыми, о СМИ тут даже можно и не говорить. Какое СМИ? Это нулевой вопрос», - прокомментировал он.
Ранее сообщалось, что в Вооружённых силах России не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. С таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу. Весеннюю призывную кампанию из-за эпидемии в России решили не переносить.
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