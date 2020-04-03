Адмиралы рассказали о действиях при эпидемиях на военных кораблях

«Порядок действий в критических и форс-мажорных ситуациях есть на каждом корабле, в уставе все это прописано. Такие инструкции имеет каждый командир. Там нет указаний действий конкретно при, например, коронавирусе. Там описаны общие действия в чрезвычайных ситуациях. Это изоляция в отсеках, прекращение контактов. Также это защита органов дыхания и тела», - добавил он.

В свою очередь бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН отметил, что утечка информации о ЧС на борту военного судна - это нонсенс.

«У нас такого просто не могло бы быть. Вооруженные силы у нас всегда были закрытыми, о СМИ тут даже можно и не говорить. Какое СМИ? Это нулевой вопрос», - прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что в Вооружённых силах России не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. С таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу. Весеннюю призывную кампанию из-за эпидемии в России решили не переносить.



