Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС

Также документ подразумевает, что правительство при введении режима ЧС получит право ограничить оптовую и розничную продажу медицинских изделий, вводить особый порядок регистрации и обращения лекарств и медицинских изделий для применения в условиях боевых действий, ЧС, профилактики и лечения болезней , опасных для окружающих.



Вводятся изменения в систему государственных и муниципальных закупок, а также возможность объявления моратория на возбуждение дел о банкротстве. Предусмотрены меры по поддержке туроператоров.



Кроме того, вводятся штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных заключенным контрактом, в условиях распространения коронавируса.



Полная версия документа доступна на официальном интернет-портале правовой информации.

