Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин одобрил закон, который наделяет правительство страны правом вводить режим чрезвычайной ситуации.
В документе отмечается, что кабмин получает право «в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации».
Также документ подразумевает, что правительство при введении режима ЧС получит право ограничить оптовую и розничную продажу медицинских изделий, вводить особый порядок регистрации и обращения лекарств и медицинских изделий для применения в условиях боевых действий, ЧС, профилактики и лечения болезней , опасных для окружающих.
Вводятся изменения в систему государственных и муниципальных закупок, а также возможность объявления моратория на возбуждение дел о банкротстве. Предусмотрены меры по поддержке туроператоров.
Кроме того, вводятся штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных заключенным контрактом, в условиях распространения коронавируса.
Полная версия документа доступна на официальном интернет-портале правовой информации.
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