Мишустин против списания долгов по кредитам

По мнению Мишустина, такой шаг приведет к волне банкротств, добавив, что смотрит на вопрос в том числе как действующий налоговик.

«Но, без сомнения, это вопрос роли регулятора, здесь мы должны совместно с Центральным банком России смотреть на то, какие требования предъявляем к микрофинансовым организациям», - цитирует Мишустина АГН «Москва».

О списании долгов по кредитам у него спросил депутат от ЛДПР. С такой идеей ранее выступил лидер этой партии Владимир Жириновский, говоря о долгах перед микрофинансовыми конторами.

Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в эфире НСН назвал это предложение оторванным от реальности. Он предположил, что политик таким образом начал очередную выборную кампанию.

