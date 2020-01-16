Мишустин против списания долгов по кредитам
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) и кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин негативно оценил идею списать долги россиян по кредитным обязательствам.
По мнению Мишустина, такой шаг приведет к волне банкротств, добавив, что смотрит на вопрос в том числе как действующий налоговик.
«Но, без сомнения, это вопрос роли регулятора, здесь мы должны совместно с Центральным банком России смотреть на то, какие требования предъявляем к микрофинансовым организациям», - цитирует Мишустина АГН «Москва».
О списании долгов по кредитам у него спросил депутат от ЛДПР. С такой идеей ранее выступил лидер этой партии Владимир Жириновский, говоря о долгах перед микрофинансовыми конторами.
Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в эфире НСН назвал это предложение оторванным от реальности. Он предположил, что политик таким образом начал очередную выборную кампанию.
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