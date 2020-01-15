Призыв Жириновского списать долги назвали предвыборным популизмом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «простить» россиянам их долги микрофинансовым организациям, которые он оценил в 40 млрд рублей. Такие «конторы», по мнению политика, приводят к тому, что человек буквально попадает в финансовую зависимость, поскольку в них от заемщиков требуют высокие проценты по кредиту, а также дают небольшие сроки для возврата всей суммы долга. Жириновский также призвал вообще ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства, которые подчас действуют незаконными методами.

Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в эфире НСН связал выпад главного либерал-демократа с парламентскими выборами 2021 года.

«Мы не предполагали, что выборная кампания 2021 года уже началась. К сожалению, многие политики ежегодно выступают с такими заявлениями, которые только добавляют очков их популярности», - посетовал он.