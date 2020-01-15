Призыв Жириновского списать долги назвали предвыборным популизмом
Президент саморегулируемой организации микрофинансовых организаций в эфире НСН связал предложение Жириновского с предстоящими выборами.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «простить» россиянам их долги микрофинансовым организациям, которые он оценил в 40 млрд рублей. Такие «конторы», по мнению политика, приводят к тому, что человек буквально попадает в финансовую зависимость, поскольку в них от заемщиков требуют высокие проценты по кредиту, а также дают небольшие сроки для возврата всей суммы долга. Жириновский также призвал вообще ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства, которые подчас действуют незаконными методами.
Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в эфире НСН связал выпад главного либерал-демократа с парламентскими выборами 2021 года.
«Мы не предполагали, что выборная кампания 2021 года уже началась. К сожалению, многие политики ежегодно выступают с такими заявлениями, которые только добавляют очков их популярности», - посетовал он.
Само предложение собеседник НСН считает оторванным от реальности.
«Люди не чувствуют реального роста доходов, особенно те, кого называют социально уязвимыми. И чем больше будут закручиваться гайки, чем меньше у них будет шансов получить средства, поскольку собственных доходов не хватает, тем больше они будут обращаться в теневой сектор. Если есть спрос – предложение всегда будет! Вместо того чтобы ликвидировать спрос не за счет административных мер, а за счет развития экономики, они просто предлагают запретить называть белое белым. Если человеку нужны деньги, он их все равно где-то займет. И лучше пусть он их занимает под фонарем, где есть регулирование и контроль, чем в темноте, куда никто не хочет ходить», - заключил Мехтиев.
Ранее он беседе с НСН назвал стоимость портфеля долгов россиян.
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