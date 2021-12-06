Мишустин призвал сохранить доступность ипотеки для людей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сохранить доступность ипотечных кредитов для россиян. Соответствующее заявление он сделал на совещании по социально-экономическим вопросам, передает ТАСС.

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Также премьер назвал крайне важным не замедлять темпы достижения национальных целей и избегать чрезмерной нагрузки на бюджеты.

Ранее Центробанк предложил не продлевать льготную программу по ипотеке на новостройки. Таким образом, программа будет действовать до 1 июля 2022 года.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ИпотекаМихаил Мишустин
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