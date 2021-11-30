ЦБ предложил не продлевать льготную ипотеку на новостройки
Центробанк предлагает не продлевать льготную программу по ипотеке на новостройки. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Слова главы ЦБ приводит РИА Новости. Как отметила Набиуллина, в стране действуют и другие программы — «более адресные, они работающие, они как раз направлены на то, чтобы поддержать ипотеку среди тех групп населения, где, на наш взгляд, это необходимо».
Председатель Банка России добавила, что продление льготной ипотеки может поддерживать высокий рост стоимости жилья.
Программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках во всех регионах России запустили в апреле 2020 года и затем продлили в июне 2021-го. Ставка по кредиту составляет 7% годовых, предельная сумма займа — 3 млн рублей. Россияне могут взять ипотеку на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Программа будет действовать до 1 июля 2022 года.
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