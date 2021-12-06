Сбербанк увеличил сумму ипотеки до 100 млн рублей
Сбербанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита до 100 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Максимальная сумма ипотеки в Сбербанке ранее составляла 60 миллионов рублей.
Как отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв, решение о приобретении комфортного жилья нововведение позволит принимать быстрее.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что закредитованность россиян в разы ниже, чем европейцев или американцев, как и задолженность по ипотечному кредитованию.
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