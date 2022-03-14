Мишустин призвал минимизировать влияние санкций на экономику России

Необходимо минимизировать влияние санкций на экономику России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, также необходимо обеспечить технологическую устойчивость нашей страны.

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До этого Мишустин призвал подготовиться к противодействию антироссийским санкциям.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку, хотя ограничения на экспорт нефти пережить будет проще.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:СанкцииПравительствоРоссияЭкономикаМихаил Мишустин
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