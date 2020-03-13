Колташов: Не хотят говорить о кризисе, принято — о вирусе
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В ТПП спрогнозировали рост розничных цен в России
В торгово-промышленной палате спрогнозировали рост розничных цен в России в связи с падением рубля на бирже. В том числе, импортная продукция может подорожать в диапазоне от 10 до 35 процентов.
Василий Колташов: «Это неизбежно произойдет. Проблема в том, что падение рынка нефти означает падение и других рынков. То есть международные оптовые цены на продукты будут находиться теперь на пониженном уровне. Это сгладит ситуацию. Промышленные товары тоже не должны будут сильно подорожать, потому что спрос проваливается по множеству стран. Просто нельзя говорить о кризисе, принято говорить о вирусе. Только Эстония, кажется, в Европейском союзе признала факт экономического кризиса. Все остальные мусолят тему вируса, страшной эпидемии, при этом, не оказывая никакой серьезной поддержки. Я говорю, в частности, об отношении ЕС к Италии с ее ситуацией с распространением коронавируса», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Василий Колташов.
Выездной туризм в России рухнул на 60%
Выездной туризм в России рухнул на 60 процентов за последние несколько дней. Однако в Ассоциации туроператоров России опровергают прогнозы о массовом банкротстве туроператоров.
Василий Колташов: «Будет банкротство или нет – это вопрос отдельный. А то, что туристическая отрасль переживает стрессовую ситуацию, это факт. Вообще для кризиса стандартны три удара: по рынку недвижимости, по туризму и по рынку автомобилей. Но в данном случае провалу выездных поездок из России способствует эпидемия. Или информация об эпидемии и заявления политиков и их ограничений, которые вводятся», – отмечает экономист в эфире НСН.
НДС в России хотят снизить до 12%
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о снижении НДС до 12 процентов.
Василий Колташов: «Вообще, сейчас становятся все более популярными социальные предложения, которые пытаются использовать то ЛДПР, то «Справедливая Россия», то КПРФ. Очевидно одно, что это не какие-то гениальные и индивидуальные идеи от выдающихся политиков, это витающие в воздухе задачи. Это проблемы, о которых знают в правительстве, много лет об этом говорят эксперты, я в том числе, поэтому снижение НДС необходимо. А, может быть, со временем и замена НДС другим налогом, налогом с продаж, так чтобы определенные отрасли внутреннего производства не облагать налогом, и в целом нужны гораздо более серьезные изменения в налогообложении. Нужно жилье не облагать налогами, такое право есть в Конституции, нужно ввести необлагаемый минимум доходов, нужна прогрессивная шкала. То есть налоговые изменения в России назрели, и это никакой не секрет и не открытие депутатов той или иной фракции», – делится он со слушателями НСН.
Польша заявила о желании наладить отношение с Россией
Варшава хотела бы улучшить отношения с Москвой. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Василий Колташов: «Прекрасное желание, но едва ли оно получится без коренного изменения поведения польского государства. И изменения его идеологических акцентов так, чтобы Польша больше не считала Россию своим врагом, а Соединенные Штаты своим хозяином», – говорит Василий Колташов в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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