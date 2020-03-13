Колташов: Не хотят говорить о кризисе, принято — о вирусе

Василий Колташов: «Вообще, сейчас становятся все более популярными социальные предложения, которые пытаются использовать то ЛДПР, то «Справедливая Россия», то КПРФ. Очевидно одно, что это не какие-то гениальные и индивидуальные идеи от выдающихся политиков, это витающие в воздухе задачи. Это проблемы, о которых знают в правительстве, много лет об этом говорят эксперты, я в том числе, поэтому снижение НДС необходимо. А, может быть, со временем и замена НДС другим налогом, налогом с продаж, так чтобы определенные отрасли внутреннего производства не облагать налогом, и в целом нужны гораздо более серьезные изменения в налогообложении. Нужно жилье не облагать налогами, такое право есть в Конституции, нужно ввести необлагаемый минимум доходов, нужна прогрессивная шкала. То есть налоговые изменения в России назрели, и это никакой не секрет и не открытие депутатов той или иной фракции», – делится он со слушателями НСН.

