В России экономисты предупредили о рисках иностранных дефолтов
Экономист Никита Кричевский в интервью НСН рассказал о рисках иностранных дефолтов для российских компаний.
Сразу несколько стран могут объявить о дефолте в ближайшее время, считает глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс. Об этом аналитик заявил украинскому изданию «Зеркало недели».
Какие именного государства будут вынуждены объявить о дефолте, эксперт не сообщил.
«В общем, могу точно сказать, что любой, кто инвестирует в долговые обязательства на развивающихся рынках, должен учитывать долгую и красочную историю дефолтов этих рынков», —цитирует Стаббса РБК.
Экономист Никита Кричевский поддержал выводы американского аналитика. В эфире НСН российский эксперт также заявил, что волна дефолтов может прокатиться по миру в ближайшие месяцы.
«Теоретически, волна дефолтов развивающихся стран может произойти в течение ближайших нескольких месяцев. При этом говорить, какие конкретно страны пострадают, сегодня говорить невозможно, потому что не понятно, насколько долгосрочны долговые обязательства тех или иных государств. Россия в этом случае не пострадает, она никаким боком к этому не причастна, поскольку государственный внешний долг РФ составляет менее 15 процентов от ВВП и с лихвой покрывается резервами, которые накоплены Центральным Банком», - пояснил экономист.
Однако, он заметил, что новая волна дефолтов все же не пройдет для России незаметно.
«Иностранные рейтинговые агентства присваивают индексы рейтингов долговым обязательствам не государств, но крупнейших компаний, исходя из устойчивости экономик их стран. И здесь Россия находится в числе развивающихся рынков. Не исключено, что и акции, и облигации, и иные долговые обязательства наших компаний, например, депозитарные расписки тоже окажутся в зоне риска. Иными словами, турбулентность, о которой предупреждают экономисты, может выражаться в том, что волна дефолтов поглотит невыполнение обязательств со стороны компаний тех стран, где с внешним долгом все очень хорошо. В данном случае я имею ввиду Россию», - заявил собеседник НСН.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев ранее в эфире НСН объяснял, что по опыту прошлых кризисов в РФ падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах.
«С учётом сырьевой зависимости экономики, опережающего и более глубокого падения цен именно на сырьевые товары на мировых рынка», - говорил он.
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