В России экономисты предупредили о рисках иностранных дефолтов

Сразу несколько стран могут объявить о дефолте в ближайшее время, считает глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс. Об этом аналитик заявил украинскому изданию «Зеркало недели».

Какие именного государства будут вынуждены объявить о дефолте, эксперт не сообщил.

«В общем, могу точно сказать, что любой, кто инвестирует в долговые обязательства на развивающихся рынках, должен учитывать долгую и красочную историю дефолтов этих рынков», —цитирует Стаббса РБК.

Экономист Никита Кричевский поддержал выводы американского аналитика. В эфире НСН российский эксперт также заявил, что волна дефолтов может прокатиться по миру в ближайшие месяцы.

«Теоретически, волна дефолтов развивающихся стран может произойти в течение ближайших нескольких месяцев. При этом говорить, какие конкретно страны пострадают, сегодня говорить невозможно, потому что не понятно, насколько долгосрочны долговые обязательства тех или иных государств. Россия в этом случае не пострадает, она никаким боком к этому не причастна, поскольку государственный внешний долг РФ составляет менее 15 процентов от ВВП и с лихвой покрывается резервами, которые накоплены Центральным Банком», - пояснил экономист.