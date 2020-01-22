Медведев поздравил правительство РФ с началом работы
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев поблагодарил предыдущий состав правительства за работу и пожелал новому кабмину России эффективного решения задач. Об этом сообщает ТАСС.
На своей странице в Facebook экс-премьер Медведев поздравил новый состав правительства с началом деятельности, отметив, что у страны сейчас "важнейшие задачи", которые надо решать. Также Медведев поблагодарил прежний состав кабмина за совместную профессиональную работу "в весьма непростых условиях".
На прошлой неделе премьер-министром РФ стал Михаил Мишустин. Во вторник 21 января президент России Владимир Путин выпустил указ, которым был утвержден новый состав российского правительства.
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