Медведев поздравил правительство РФ с началом работы

На своей странице в Facebook экс-премьер Медведев поздравил новый состав правительства с началом деятельности, отметив, что у страны сейчас "важнейшие задачи", которые надо решать. Также Медведев поблагодарил прежний состав кабмина за совместную профессиональную работу "в весьма непростых условиях".

На прошлой неделе премьер-министром РФ стал Михаил Мишустин. Во вторник 21 января президент России Владимир Путин выпустил указ, которым был утвержден новый состав российского правительства.



