Кричевский: Соцблок правительства поменяли из-за провалов прежнего

Экономист Никита Кричевский в беседе с НСН объяснил, почему в составе нового Правительства России были заменены все министры социально-экономического блока, однако остались все представители силовых структур.

«Структура нового кабинета вполне предсказуемая. Предсказуемая потому что и президента, и российское население не устраивала работа в первую очередь социального блока правительства. Как раз к силовым министрам, к Шойгу, к Колокольцеву, в меньшей степени к руководителю спецслужб и, конечно, к министру иностранных дел господину Лаврову особых претензий никогда и не было. А что касается социально-экономического блока, то дня не проходило без того, чтобы ни мокнуть кого-то из уже бывших министров в нехорошую жижу, поскольку что ни решение, то в минус, в отрицательное значение для российского населения. Я уже не говорю о пенсионном возрасте, постоянном вранье, отсутствии лекарств в аптеках, что стало отдельной проблемой. Я ни о чем об этом не говорю. Я говорю только о том, что в целом терпеть то, что происходило в социально-экономическом блоке правительства дальше было невозможно. Вопрос как раз заключался в первую очередь в том, когда уйдет правительство Медведева, причем подразумевался как раз социально-экономический блок в первую очередь», - заявил он.

Собеседник НСН также отметил, что у нового списка министров, вошедших в состав социально-экономического блока есть все шансы уже в ближайшее время улучшить ситуацию в стране. В частности, отметил он, речь идет и о назначенном на пост первого вице-премьера Андрее Белоусове.

«Те люди, которые пришли в новое правительство, скажем так, большие технократы, менеджеры, специалисты в области организации конкретных социальных направлений. И то, как они это будут делать, будет видно в самое ближайшее время. Ясно только, что Мишустин не просто так подобрал этих людей. Ясно, что были предварительные консультации. Что касается первого вице-премьера, господина Белоусова, то он является автором, родителем национальных проектов. Кому, как ни ему, человеку, который их создал, был руководителем группы по их написанию, возглавить направление по их реализации. Как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж!» - заключил Крический.

Ранее бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства. Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН указал на факторы, которые являются истинными причинами отставки российского правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Политолог отметил, что именно о них экс-глава кабмина и не упомянул в своем заявлении.

