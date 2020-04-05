Мишустин дал поручения министерствам на фоне пандемии коронавируса
Глава российского кабмина дал поручения ряду министерств по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое состоялось 3 апреля, сообщает «Российская газета».
Отмечается, что Минкомсвязи совместно с МИД поручено создать единую информационную систему по идентификации россиян, возвращающихся из-за рубежа. Цель – исключить риски, связанные с распространением COVID-19 из-за нарушение условий самоизоляции или карантина.
Работа по уточнению дополнительных возможностей коечного фонда в больницах, которые будут принимать больных коронавирусом, их комплектация медкадрами поручена Минздраву и Росприроднадзору. Минпромторгу предписано в приоритетном порядке снабдить сотрудников контролирующего ведомства и медорганизаций средствами индивидуальной защиты.
Минздрав также, по поручению главы правительства РФ, будет контролировать состояние послеоперационных пациентов, которых перевели из больниц, подготавливаемых для приема инфицированных коронавирусом.
МИД и Минтранс с властями Китая обсудят целесообразность авиавывоза граждан КНР, не имеющих возможность покинуть Россию из-за введенных ограничений.
Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН сравнил последствия ограничений из-за коронавируса и войны для экономики страны и граждан.
«Истерия вокруг коронавируса оказывается более разрушительной, чем любая война. Смертность от коронавируса, по данным европейских ученых, в 7 раз меньше, чем от обычного гриппа и в 4-5 раз меньше, чем от обычного ротавируса. Но количество людей, которые физически погибнут в результате истерики по поводу коронавируса, в результате борьбы с ним (а на самом деле - с существованием национальных экономик в мире), будет значительно больше. Последствия действий российских властей, которые производят впечатление безумия, тоже принесут больше жертв, чем от самого коронавируса или от ротавируса», - заявил экономист.
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