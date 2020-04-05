Мишустин дал поручения министерствам на фоне пандемии коронавируса

Работа по уточнению дополнительных возможностей коечного фонда в больницах, которые будут принимать больных коронавирусом, их комплектация медкадрами поручена Минздраву и Росприроднадзору. Минпромторгу предписано в приоритетном порядке снабдить сотрудников контролирующего ведомства и медорганизаций средствами индивидуальной защиты.

Минздрав также, по поручению главы правительства РФ, будет контролировать состояние послеоперационных пациентов, которых перевели из больниц, подготавливаемых для приема инфицированных коронавирусом.

МИД и Минтранс с властями Китая обсудят целесообразность авиавывоза граждан КНР, не имеющих возможность покинуть Россию из-за введенных ограничений.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН сравнил последствия ограничений из-за коронавируса и войны для экономики страны и граждан.

«Истерия вокруг коронавируса оказывается более разрушительной, чем любая война. Смертность от коронавируса, по данным европейских ученых, в 7 раз меньше, чем от обычного гриппа и в 4-5 раз меньше, чем от обычного ротавируса. Но количество людей, которые физически погибнут в результате истерики по поводу коронавируса, в результате борьбы с ним (а на самом деле - с существованием национальных экономик в мире), будет значительно больше. Последствия действий российских властей, которые производят впечатление безумия, тоже принесут больше жертв, чем от самого коронавируса или от ротавируса», - заявил экономист.

