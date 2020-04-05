Делягин: Коронавирусная истерия для экономики разрушительнее любой войны

Люди, которые не видят ничего, кроме снижения цен на нефть, производят впечатление не вполне вменяемых. Во-вторых, коронавирусная шизофрения, которая правит в мире, уничтожает экономику больше любой войны. Пол Кругман (американский экономист – прим. НСН) писал о предстоящей глобальной депрессии как о достижении последствий войны невоенными методами. Истерия вокруг коронавируса оказывается более разрушительной, чем любая война. Смертность от коронавируса, по данным европейских ученых, в 7 раз меньше, чем от обычного гриппа и в 4-5 раз меньше, чем от обычного ротавируса. Но количество людей, которые физически погибнут в результате истерики по поводу коронавируса, в результате борьбы с ним (а на самом деле - с существованием национальных экономик в мире), будет значительно больше. Последствия действий российских властей, которые производят впечатление безумия, тоже принесут больше жертв, чем от самого коронавируса или от ротавируса», - заявил экономист.

Михаил Делягин назвал условия, которые позволят преодолеть экономический кризис.

«Необходима комплексная модернизация инфраструктуры, необходимо ограничение финансовых спекуляций, ограничение произвола монополий, ограничение коррупции, разумный протекционизм – необходимы разумные, стандартные меры по развитию страны. Но поскольку страна управляется либералами в интересах глобальных финансовых спекулянтов, то государство занимается не развитием, а разграблением страны, уничтожением советского наследства. Причем по принципу, на копейку украдем, на руль разрушим. Людям, которые этого не видят, не понимаю, можно сказать только одно: не притворяйтесь больными, потому что коронавирус не разрушает мозг», - сказал собеседник НСН.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН отметил, что параллельно борьбе с Covid-2019 во всём мире происходит обвал экономики, и карантинные меры властей, по сути, его смягчат.

«В условиях карантина мы как бы не замечаем, что мировая экономика находится в состоянии обвала. А когда мы из карантина выйдем, мы будем наблюдать уже, скорее, депрессивную ситуацию в мировой экономике. Здесь есть фактор сдерживания негативных процессов, связанный с мерами против вируса — налоговыми каникулами, каникулами по аренде, по ипотечным процентам, на которые получат право граждане. По сути, это смягчает обвал кризиса и помогает пробежать эту стадию быстрее», - полагает он.



