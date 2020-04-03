Мишустин не исключил «самый сложный» сценарий эпидемии в России

По словам главы кабмина, нельзя исключать того, что Россию ждет «самый сложный» сценарий эпидемии.

Премьер также поддержал решение президента РФ о продлении нерабочих дней до конца месяца. При этом правительству следует сосредоточить все усилия на поддержке экономики страны, а также на борьбе с COVID-2019.

По последним данным оперативного штаба, число заболевших в России составляет более 4 тысяч человек. Умерли 34 человека. Наиболее сложная ситуация сейчас в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Коми.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН рассказал подробнее о принимаемых Чеченской Республикой мерах в борьбе с коронавирусом. Глава республики Рамзан Кадыров с 3 апреля ввел на всей территории Чечни комендантский час.