Мишустин не исключил «самый сложный» сценарий эпидемии в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что пик заболеваемости COVID-2019 в России в настоящее время не пройден. Об этом он сказал на совместном заседании президиума координационного совета при кабмине по борьбе с коронавирусом и профильной рабочей группой Госсовета. Совещание проходит в режиме видеоконференции.
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По словам главы кабмина, нельзя исключать того, что Россию ждет «самый сложный» сценарий эпидемии.
Премьер также поддержал решение президента РФ о продлении нерабочих дней до конца месяца. При этом правительству следует сосредоточить все усилия на поддержке экономики страны, а также на борьбе с COVID-2019.
По последним данным оперативного штаба, число заболевших в России составляет более 4 тысяч человек. Умерли 34 человека. Наиболее сложная ситуация сейчас в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Коми.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН рассказал подробнее о принимаемых Чеченской Республикой мерах в борьбе с коронавирусом. Глава республики Рамзан Кадыров с 3 апреля ввел на всей территории Чечни комендантский час.
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