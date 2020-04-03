Министр Чечни о комендантском часе: Мы делаем всё, чтобы искоренить эту заразу

Чеченская Республика стала первым регионом в России, где в мерах предотвращения распространения коронавируса запретили передвижение пешеходов и транспорта с 20:00 до 8:00. Об этом написал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН рассказал подробнее о принимаемых Чеченской Республикой мерах в борьбе с коронавирусом.

«По ночам у нас гуляло много жителей республики, а проспект Путина даже закрывался от автомобилей из-за массового скопления людей - было много туристов и местных жителей. И сейчас эти улицы пусты, а с 3 апреля с 20:00 до 8:00 объявляется комендантский час. На жизни самого региона это скажется положительно. К тому же мы не являемся сторонниками половинчатых мер в борьбе с надвигающейся заразой. Это должен быть жёсткий карантин, потому что коронавирус не выбирает и не имеет способности миловать. Мы делаем всё, чтобы искоренить эту заразу, полностью лишив её всех условий существования», - сообщил Джамбулат Умаров.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал регионы за плохую реакцию на ситуацию с коронавирусом. По его мнению, губернаторы не принимают решительных мер по предотвращению распространения инфекции.

