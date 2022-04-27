Мишель: ЕС постепенно откажется от импорта российских энергоносителей

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил в среду, что страны ЕС будут оказывать друг другу поддержку после того, как «Газпром» решил приостановить поставки газа в Польшу и Болгарию, сообщают РИА Новости.

«Решение "Газпрома" прекратить поставки в ряд стран-членов ЕС – это очередное одностороннее агрессивное действие России. Мы останемся едиными и будем поддерживать друг друга, постепенно отказываясь от импорта российских энергоносителей», - написал Мишель в Twitter (социальная сеть запрещена и признана экстремистской организацией в России по решению Минюста РФ).