Володин призвал активнее закручивать газовый вентиль в Европу

«У Болгарии и Польши была возможность воспользоваться предложением нашего президента об оплате природного газа за рубли. Механизм определен. Руководители этих стран не захотели. Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение», - отметил спикер Госдумы.

По мнению Володина, необходимо приостановить подачу нефти и газа всем недружественным странам.

Ранее Вячеслав Володин обвинил Европу в воровстве российского газа.

