Володин призвал активнее закручивать газовый вентиль в Европу
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал активнее закручивать газовый вентиль в Европу. Об этом председатель нижней палаты российского парламента написал в своём Telegram-канале.
Он также предложил активнее использовать практику остановки поставок энергоносителей, так как это было сделано в отношении Польши и Болгарии.
«У Болгарии и Польши была возможность воспользоваться предложением нашего президента об оплате природного газа за рубли. Механизм определен. Руководители этих стран не захотели. Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение», - отметил спикер Госдумы.
По мнению Володина, необходимо приостановить подачу нефти и газа всем недружественным странам.
Ранее Вячеслав Володин обвинил Европу в воровстве российского газа.
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