Цены на газ в Европе пробили $1300 на новостях о Польше и Болгарии

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в среду взлетела выше $1350 за тысячу кубов, сообщает ТАСС.

Она выросла более на 21% на фоне сообщений о приостановке Россией поставок газа в Польшу и Болгарию.

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По данным «Интерфакса», сейчас цены колеблются на уровне $1330.

Ранее сообщалось, что Варшава и София отказались платить за российский газ в рублях. После этого «Газпром» уведомил болгарский Bulgargaz и польскую PGNiG о прекращении поставок газа с 27 апреля, если он не будет оплачен рублями.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, на фоне отказа от российского газа Польшу будет ждать «очень тяжелая» зима.

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ТЕГИ:ЕвропаЦеныРоссийский Газ
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