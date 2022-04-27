Цены на газ в Европе пробили $1300 на новостях о Польше и Болгарии
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в среду взлетела выше $1350 за тысячу кубов, сообщает ТАСС.
Она выросла более на 21% на фоне сообщений о приостановке Россией поставок газа в Польшу и Болгарию.
По данным «Интерфакса», сейчас цены колеблются на уровне $1330.
Ранее сообщалось, что Варшава и София отказались платить за российский газ в рублях. После этого «Газпром» уведомил болгарский Bulgargaz и польскую PGNiG о прекращении поставок газа с 27 апреля, если он не будет оплачен рублями.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, на фоне отказа от российского газа Польшу будет ждать «очень тяжелая» зима.
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