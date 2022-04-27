Цены на газ в Европе пробили $1300 на новостях о Польше и Болгарии

По данным «Интерфакса», сейчас цены колеблются на уровне $1330.

Ранее сообщалось, что Варшава и София отказались платить за российский газ в рублях. После этого «Газпром» уведомил болгарский Bulgargaz и польскую PGNiG о прекращении поставок газа с 27 апреля, если он не будет оплачен рублями.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, на фоне отказа от российского газа Польшу будет ждать «очень тяжелая» зима.

