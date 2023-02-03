Мишель: ЕС не остановится в принятии новых санкций против России
Евросоюз продолжит работать над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Киеве по итогам саммита ЕС-Украина, сообщает РИА Новости.
«Мы уже приняли девять пакетов санкций, и мы продолжим работать над дальнейшими», — сказал Мишель.
Представители ЕС и Украины по завершении саммита в Киеве в совместном заявлении призвали все страны мира присоединиться к санкциям против России, а также помочь в борьбе с обходом антироссийских ограничений.
Ранее, как сообщала НСН, Еврокомиссия оценила десятый пакет санкций против РФ в €10 млрд.
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