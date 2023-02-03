Мишель: ЕС не остановится в принятии новых санкций против России

Евросоюз продолжит работать над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Киеве по итогам саммита ЕС-Украина, сообщает РИА Новости.

«Мы уже приняли девять пакетов санкций, и мы продолжим работать над дальнейшими», — сказал Мишель.

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Представители ЕС и Украины по завершении саммита в Киеве в совместном заявлении призвали все страны мира присоединиться к санкциям против России, а также помочь в борьбе с обходом антироссийских ограничений.

Ранее, как сообщала НСН, Еврокомиссия оценила десятый пакет санкций против РФ в €10 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСанкции ЕССанкции Против РоссииЕвросоюз
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