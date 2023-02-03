Мишель: ЕС не остановится в принятии новых санкций против России

Евросоюз продолжит работать над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Киеве по итогам саммита ЕС-Украина, сообщает РИА Новости.

«Мы уже приняли девять пакетов санкций, и мы продолжим работать над дальнейшими», — сказал Мишель.