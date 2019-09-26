Басурин: Лукашенко не впервые «отправляет» войска в Донбасс
Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил НСН, что решение о миротворцах в Донбассе должны принимать политики, а не военные.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сделать Минск посредником в урегулировании военного конфликта в Донбассе. Для этого он предложил ввести в регион белорусских военных на правах миротворцев и, в том числе, передать под их контроль некоторые участки российско-украинской границы. При этом Лукашенко подчеркнул, что свое согласие на это должны дать как Киев, так и Москва.
Заместитель начальника Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в интервью НСН заявил, что Лукашенко и раньше предлагал отправить в зону конфликта белорусских военных.
«Я же не политик, а военный. Беларусь уже не в первый раз пытается своих миротворцев сюда ввести – это уже третье, на моем счету, напоминание о том, что он (Лукашенко) хочет видеть здесь свои войска. Пусть решают (данный вопрос) политики в Минске. Военные выполняют команды политиков. Когда будет решение – тогда и будем говорить», - сказал он.
Впервые о возможности введения в Донбасс белорусских миротворцев Лукашенко заговорил еще в 2014 году – вскоре после начала боевых действий.
На прозвучавшее сегодня предложение Лукашенко уже отреагировали в Кремле. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что минские соглашения не предусматривают введение в Донбасс миротворцев. При этом он добавил, что инициативу Лукашенко должны рассмотреть непосредственные участники конфликта – Киев и донбасские республики.
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