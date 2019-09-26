Басурин: Лукашенко не впервые «отправляет» войска в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сделать Минск посредником в урегулировании военного конфликта в Донбассе. Для этого он предложил ввести в регион белорусских военных на правах миротворцев и, в том числе, передать под их контроль некоторые участки российско-украинской границы. При этом Лукашенко подчеркнул, что свое согласие на это должны дать как Киев, так и Москва.

Заместитель начальника Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в интервью НСН заявил, что Лукашенко и раньше предлагал отправить в зону конфликта белорусских военных.

«Я же не политик, а военный. Беларусь уже не в первый раз пытается своих миротворцев сюда ввести – это уже третье, на моем счету, напоминание о том, что он (Лукашенко) хочет видеть здесь свои войска. Пусть решают (данный вопрос) политики в Минске. Военные выполняют команды политиков. Когда будет решение – тогда и будем говорить», - сказал он.