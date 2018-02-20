Киев против участия Белоруссии в миротворческой миссии в Донбассе

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Основной причиной для отказа украинские власти называют членство Белоруссии в ОДКБ.

Украина не видит возможности для участия Белоруссии в миротворческой миссии в Донбассе, так как Минск входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В украинском министерстве иностранных дел выразили уверенность, что на сегодняшний день главное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ.



«Если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ принимают участие в этой миссии», - отметила в интервью украинскому «Пятому каналу» заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

Представитель ведомства также подчеркнула, что благодаря Минским соглашениям удалось остановить кровопролитие в Донбассе, и, несмотря на то, что обстрелы продолжаются, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 2015 годом нельзя, передает «Интерфакс».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что еще в 2014 году предлагал ввести белорусских миротворцев в Донбасс для контроля границы между сторонами вооруженного конфликта на Украине, а также предлагал свое посредничество украинскому президенту Петру Порошенко и президенту РФ Владимиру Путину, отмечает RT. О готовности Минска отправить миротворческий контингент в Донбасс также заявлял глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков, пишет Лайф.ру. Для этого необходимо соответствующее решение Совбеза ООН, а также согласие сторон, куда будут вводиться миротворцы и от кого они выделяются.

В эфире НСН политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский ранее отметил , что в Белоруссии действительно есть миротворческое подразделение, но оно «крайне малочисленно». «Называется «Миротворческая рота», и она не имеет постоянного состава, только штаб и управление. Тем не менее, контакты в этом направлении развиваются, и опыт действия миротворцев Беларуси необходим», - подчеркнул политолог.

Осенью прошлого года Владимир Путин выступил с инициативой ввести миротворцев ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ. Речь идет об их размещении на линии разграничения в Донбассе, пишут «Известия». 5 сентября 2017 года Москва внесла в Совбез ООН резолюцию о миротворцах. Украина настаивает на размещении миротворцев ООН на всей территории страны до границы с Россией. Также Киев сообщил, что не станет обсуждать введение миротворцев ООН с ДНР и ЛНР.