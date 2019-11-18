Кравчук: Есть страны, способные составить компанию белорусским миротворцам в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН перечислил государства, помимо Белоруссии, чьи миротворцы в Донбассе устроили бы как Москву, так и Киев.
Сегодня, 18 ноября, российская сторона передала Украине три военных корабля, которые были задержаны годом ранее за нарушение российской границы в Керченском проливе. Передача состоялась в нейтральных водах Черного моря. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально подтвердил участие РФ в Нормандской встрече 9 декабря в Париже.
Не исключено, что одним из вопросов обсуждения в нормандском формате может стать введение миротворческих сил на территорию Восточной Украины. Однако камнем преткновения может стать выбор стран, чьи миротворцы могли бы удовлетворить и Россию, и Украину.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отметил, что участвующие в конфликте страны, имея ввиду Украину и Россию, не могут выступать в качестве миротворцев. Со скепсисом он отнесся и к идее отправить в регион белорусских военных. Впрочем, по мнению Кравчука, смешанный контингент при поддержке ООН мог бы добиться какого-то результата.
«Можно рассмотреть Белоруссию. Правда президент Белоруссии часто делает многообещающие заявления, которые можно расценивать как нейтралитет, а можно рассматривать и как косвенное участие. Трудно назвать эту страну абсолютно нейтральной, так как есть сам факт, что в Белоруссии рассматривают вопросы трехсторонней группы, которая принимает решения по Донбассу. Если эти решения [по введению миротворческих сил] были бы приняты, и сама ООН поучаствовала в предложении таких стран - то их также все-таки стоит рассмотреть. Если же с предложениями выступит Совет безопасности, то там мы не решим никогда – там требуется консенсус, которого нет», - считает Кравчук.
"Белоруссия могла бы справиться, но так как она союзник России, то почему миротворцем не может быть страна-член НАТО?"
При этом собеседник НСН подчеркнул, что компанию белорусским миротворцам могли бы, в том числе, составить и представители тех стран НАТО, которые не участвуют в военных конфликтах по всему миру
«Белоруссия могла бы справиться, но так как она союзник России, то почему миротворцем не может быть страна-член НАТО?Есть страны НАТО, которые не участвуют в конфликтах. Например, могла бы стать миротворцем Норвегия, она член альянса , но не принимала никаких военных действий где-либо, как и Финляндия. Швейцария – страна вообще нейтральная. При желании таких стран набрать можно (достаточное количество - НСН)», - считает Кравчук.
При этом, он призвал стороны перестать затягивать все процессы по стабилизации ситуации на Донбассе.
«Очевидно, что и по разведению войск, и по принятию ряда других решений - многое применялось не в интересах дела, а в интересах его затягивания…Не нужно превращать международную политику в посмешище. Люди уже не те, что были в 17 и 18 веке, сейчас люди образованные, с другими возможностями, нажал кнопку и - ты уже знаешь, что происходит в мире.
"Зачем считать, что все кругом дураки? А вы кто тогда?"
Я не хочу, чтобы люди умирали ни с какой стороны. Всегда сложнее высушить одну слезу на щеке матери из-за погибшего сына, чем направить одну ракету. И на вкус слезы российской матери такие же соленые, как украинской. Нет глубокой причины вражды, нет смысла, есть только амбиции местных князьков и позиция России, которая их поддерживает. Нормандская встреча, передача кораблей и так далее - это шаги к добру. Чем их будет больше - тем ближе мы к миру на основе гуманизма, правды и доверия», - сказал первый президент Украины.
Ранее в ходе пресс-конференции в НСН бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что стороны никак не могут найти компромисс по урегулированию ситуации в Донбассе из-за того, что в самой Украине нет единого мнения по этому поводу.
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