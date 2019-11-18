Кравчук: Есть страны, способные составить компанию белорусским миротворцам в Донбассе

Сегодня, 18 ноября, российская сторона передала Украине три военных корабля, которые были задержаны годом ранее за нарушение российской границы в Керченском проливе. Передача состоялась в нейтральных водах Черного моря. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально подтвердил участие РФ в Нормандской встрече 9 декабря в Париже.

Не исключено, что одним из вопросов обсуждения в нормандском формате может стать введение миротворческих сил на территорию Восточной Украины. Однако камнем преткновения может стать выбор стран, чьи миротворцы могли бы удовлетворить и Россию, и Украину.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отметил, что участвующие в конфликте страны, имея ввиду Украину и Россию, не могут выступать в качестве миротворцев. Со скепсисом он отнесся и к идее отправить в регион белорусских военных. Впрочем, по мнению Кравчука, смешанный контингент при поддержке ООН мог бы добиться какого-то результата.

«Можно рассмотреть Белоруссию. Правда президент Белоруссии часто делает многообещающие заявления, которые можно расценивать как нейтралитет, а можно рассматривать и как косвенное участие. Трудно назвать эту страну абсолютно нейтральной, так как есть сам факт, что в Белоруссии рассматривают вопросы трехсторонней группы, которая принимает решения по Донбассу. Если эти решения [по введению миротворческих сил] были бы приняты, и сама ООН поучаствовала в предложении таких стран - то их также все-таки стоит рассмотреть. Если же с предложениями выступит Совет безопасности, то там мы не решим никогда – там требуется консенсус, которого нет», - считает Кравчук.