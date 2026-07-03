Мирошник: Россия за год вернула Киеву тела 20 354 солдат
Россия за последний год в ходе обменов вернула Украине тела 20 354 погибших солдат ВСУ. Об этом рассказал на брифинге посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.
«За последний год, когда были возобновлены обмены телами погибших, Россия передала Украине 20 354 тела, в ответ Украина вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов», — указал дипломат.
Мирошник подчеркнул, что такова реальная пропорция погибших в зоне боевых действий, о которой не хотят говорить на Украине и в Европе.
Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что сотни тысяч тел военнослужащих ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в курском приграничье.
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