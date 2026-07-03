Мирошник: Россия за год вернула Киеву тела 20 354 солдат

Россия за последний год в ходе обменов вернула Украине тела 20 354 погибших солдат ВСУ. Об этом рассказал на брифинге посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.

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«За последний год, когда были возобновлены обмены телами погибших, Россия передала Украине 20 354 тела, в ответ Украина вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов», — указал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что такова реальная пропорция погибших в зоне боевых действий, о которой не хотят говорить на Украине и в Европе.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что сотни тысяч тел военнослужащих ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в курском приграничье.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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