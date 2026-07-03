ВСУ ударили по рынку в Токмаке, есть погибшие
Украинский беспилотник ударил по рынку в городе Токмак Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Как отметил губернатор, противник целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру. В результате есть погибшие и раненые, пишет RT. Их число не уточняется.
«Пострадавшие оперативно доставлены бригадами скорой помощи в Токмакскую центральную районную больницу... Атака продолжается», - написал Балицкий в мессенджере «Макс».
Ранее в Белгородской области два человека погибли, девять получили ранения из-за ударов ВСУ.
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