Экс-главу Росавиации задержали по делу о мошенничестве

По данным агентства, в Хорошевский суд Москвы поступило ходатайство об избрании Нерадько меры пресечения в виде содержания под стражей. Экс-главу Росавиации обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и покинул ведомство в 2023-м, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

