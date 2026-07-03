Экс-главу Росавиации задержали по делу о мошенничестве

Бывший глава Росавиации Александр Нерадько задержан по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, в Хорошевский суд Москвы поступило ходатайство об избрании Нерадько меры пресечения в виде содержания под стражей. Экс-главу Росавиации обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и покинул ведомство в 2023-м, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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