Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к играм EA

Роскомнадзор не ограничивал доступ к компьютерным играм от компании Electronic Arts. Об этом заявили в ведомстве.

Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервису Twitch

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6», — цитирует сообщение RT.

Ранее российские пользователи пожаловались в Сети на проблемы с доступом к играм EA. При попытке входа система уведомляла геймеров об ошибке соединения.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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