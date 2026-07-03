Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к играм EA
3 июля 202612:54
Юлия Савченко
Роскомнадзор не ограничивал доступ к компьютерным играм от компании Electronic Arts. Об этом заявили в ведомстве.
«Роскомнадзор не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6», — цитирует сообщение RT.
Ранее российские пользователи пожаловались в Сети на проблемы с доступом к играм EA. При попытке входа система уведомляла геймеров об ошибке соединения.
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