Размещение ядерных боеголовок на территории Финляндии является поводом для упреждающего удара по местам их дислокации, рассказал НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

В Финляндии с 1 июля вступил в силу закон, снимающий запрет на размещение на ее территории ядерного оружия. Теперь страна стала законной целью России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Бижев отметил, какие меры безопасности может принять российская армия.