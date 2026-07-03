Генерал Бижев: Финляндия стала мишенью для удара России
Финские власти подставили себя под удар, заявил НСН Айтеч Бижев.
Размещение ядерных боеголовок на территории Финляндии является поводом для упреждающего удара по местам их дислокации, рассказал НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
В Финляндии с 1 июля вступил в силу закон, снимающий запрет на размещение на ее территории ядерного оружия. Теперь страна стала законной целью России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Бижев отметил, какие меры безопасности может принять российская армия.
«Финляндия бездумно повторяет опыт стран Персидского залива. Когда произошел конфликт между Ираном и Соединенными Штатами Америки, то был нанесен удар по американским военным базам в регионе. Мы тоже имеем право нанести упреждающий удар по финской территории в случае обострения международной обстановки. Они подставляют свою страну как мишень. США в 10 тысячах километров, а они совсем рядом. Такое действие вывело страну из всех международных договоров и развязало руки нашему военно-политическому руководству. Россия имеет право ликвидировать угрозу всеми доступными способами и не будет ждать, пока что-то прилетит по нам. К тому же, выявить места размещения ядерных боезарядов очень легко. Это невозможно скрыть уже с момента передвижения и перемещения», — заявил он
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с НСН предупредил Литву о возможных последствиях размещения ядерного оружия.
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