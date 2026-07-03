Продюсер раскрыл музыкальные пристрастия российских подростков
Среди российской молодежи самыми популярными музыкальными жанрами являются рэп и поп-рок, а вкусы напрямую зависят от возраста и этапа взросления. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал продюсер Юрий Киселев.
Подростки старшего возраста отдают предпочтение бунтарской тематике и сложному звучанию. В этой аудитории огромной популярностью пользуются рэперы Madk1d, Icegergert и Obladaet, а также поп-рок исполнители вроде Вани Дмитриенко, Pyrokinesis и групп «Три дня дождя» и «Тринадцать карат».
Более юные слушатели в возрасте до 14 лет выбирают энергичную танцевальную музыку с быстрым ритмом. Такие треки помогают детям выплескивать накопившуюся энергию и направлять ее в нужное русло.
Главными хитами у младшей аудитории становятся упрощенные поп-композиции с понятным смыслом, которые активно распространяются через TikTok. Среди самых ярких примеров эксперт выделил треки «Сигма-бой», «Под Новый год» и «ЛПшка».
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с НСН высказал свое мнение об ИИ-песнях и трендах из TikTok.
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