Продюсер раскрыл музыкальные пристрастия российских подростков

Среди российской молодежи самыми популярными музыкальными жанрами являются рэп и поп-рок, а вкусы напрямую зависят от возраста и этапа взросления. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал продюсер Юрий Киселев.

Подростки старшего возраста отдают предпочтение бунтарской тематике и сложному звучанию. В этой аудитории огромной популярностью пользуются рэперы Madk1d, Icegergert и Obladaet, а также поп-рок исполнители вроде Вани Дмитриенко, Pyrokinesis и групп «Три дня дождя» и «Тринадцать карат».