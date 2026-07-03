Территорию взяли под свой контроль силы группировки войск «Восток».

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике, пишет RT.

Между тем генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал ключевые задачи в рамках специальной военной операции. По его словам, в приоритете полное освобождение территорий, которые закреплены за Россией в соответствии с Конституцией, и обустройство буферной зоны. В нее должны войти Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области.

