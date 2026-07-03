ВС РФ освободили Александровку в Днепропетровской области
Армия России освободила село Александровка в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Территорию взяли под свой контроль силы группировки войск «Восток».
Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
Между тем генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал ключевые задачи в рамках специальной военной операции. По его словам, в приоритете полное освобождение территорий, которые закреплены за Россией в соответствии с Конституцией, и обустройство буферной зоны. В нее должны войти Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области.
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