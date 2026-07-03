В Британии потребовали запретить показ мультсериала «Маша и Медведь»
Группа депутатов из Великобритании потребовала запретить показ в стране российского мультсериала «Маша и Медведь», в котором якобы есть мягкая форма пропаганды. Об этом пишет The Guardian.
По данным газеты, около 50 парламентариев направили министру цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Лизе Нэнди обращение с просьбой изучить вопрос о запрете трансляции проекта. Депутаты заявили, что в некоторых эпизодах главная героиня Маша появляется в похожем на танковый шлем головном уборе, форме советского образца и головном уборе, напоминающем фуражку пограничника.
В компании Animaccord, которая занимается лицензированием и дистрибуцией мультсериала, отвергли утверждения о его «связи с пропагандой». В организации отметили, что проект рассказывает «универсальные истории о дружбе, доброте и воображении» и не содержит политических посланий.
Между тем стриминговый сервис Netflix приобрел права на два новых сезона мультсериала «Маша и Медведь» и продлил соглашение по вышедшим ранее сезонам и спин-оффам проекта.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Диетолог назвала неочевидный продукт, вызывающий диабет
- В МИД РФ заявили об отправке гуманитарного груза в Венесуэлу после землетрясения
- Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к играм EA
- ВС РФ освободили Александровку в Днепропетровской области
- В Британии потребовали запретить показ мультсериала «Маша и Медведь»
- Генерал Бижев: Финляндия стала мишенью для удара России
- ВСУ ударили по рынку в Токмаке, есть погибшие
- Жара на паузе: Москвичам пообещали теплый, но дождливый июль
- Экс-главу Росавиации задержали по делу о мошенничестве
- Винил под угрозой: Как хранить пластинки в жаркую погоду