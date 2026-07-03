В Британии потребовали запретить показ мультсериала «Маша и Медведь»

По данным газеты, около 50 парламентариев направили министру цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Лизе Нэнди обращение с просьбой изучить вопрос о запрете трансляции проекта. Депутаты заявили, что в некоторых эпизодах главная героиня Маша появляется в похожем на танковый шлем головном уборе, форме советского образца и головном уборе, напоминающем фуражку пограничника.

В компании Animaccord, которая занимается лицензированием и дистрибуцией мультсериала, отвергли утверждения о его «связи с пропагандой». В организации отметили, что проект рассказывает «универсальные истории о дружбе, доброте и воображении» и не содержит политических посланий.

Между тем стриминговый сервис Netflix приобрел права на два новых сезона мультсериала «Маша и Медведь» и продлил соглашение по вышедшим ранее сезонам и спин-оффам проекта.

