Миронов высказался против системы накопительных пенсий
Концепция накопительных пенсий в России должна быть отменена, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергея Миронова.
По его словам, реформа не даст пользы пожилым россиянам. Как считает депутат, главными критериями, гарантирующими справедливый размер пенсий, являются стаж, размер зарплаты и особые условия труда. Миронов призвал выводить все критерии к пенсиям из реальных экономических показателей.
Получить накопленную пенсию при достижении «старого» пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — возможно после подачи соответствующего заявления в НПФ или ПФР. Это можно сделать при личном посещении или по почте.
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