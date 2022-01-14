Миронов высказался против системы накопительных пенсий

По его словам, реформа не даст пользы пожилым россиянам. Как считает депутат, главными критериями, гарантирующими справедливый размер пенсий, являются стаж, размер зарплаты и особые условия труда. Миронов призвал выводить все критерии к пенсиям из реальных экономических показателей.

Получить накопленную пенсию при достижении «старого» пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — возможно после подачи соответствующего заявления в НПФ или ПФР. Это можно сделать при личном посещении или по почте.

