В Союзе пенсионеров одобрили решение проиндексировать пенсии

Он отметил, что предложение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров выше инфляции «понятно, справедливо и ожидаемо». В противном случае «пенсии уменьшились бы примерно на 2,6%. Ведь индексация была только на 5,9%, и реальная покупательная способность пенсий была бы меньше. Сейчас уровень средней пенсии будет действительно выше – он приблизится к 18 тыс рублей», — объяснил Рязанский в беседе с «Радио 1».

Председатель Союза пенсионеров России напомнил, что в 2018 году был принят закон об индексации выплат неработающим пенсионерам выше прогнозных цифр инфляции.

