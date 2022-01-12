В Союзе пенсионеров одобрили решение проиндексировать пенсии
Средняя российская пенсия при индексации на 8,6% увеличится до 18 тыс. рублей. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
Он отметил, что предложение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров выше инфляции «понятно, справедливо и ожидаемо». В противном случае «пенсии уменьшились бы примерно на 2,6%. Ведь индексация была только на 5,9%, и реальная покупательная способность пенсий была бы меньше. Сейчас уровень средней пенсии будет действительно выше – он приблизится к 18 тыс рублей», — объяснил Рязанский в беседе с «Радио 1».
Председатель Союза пенсионеров России напомнил, что в 2018 году был принят закон об индексации выплат неработающим пенсионерам выше прогнозных цифр инфляции.
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