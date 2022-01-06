Финансист рассказал, как получить всю накопленную пенсию сразу
Получить накопленную пенсию при достижении «старого» пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — возможно после подачи соответствующего заявления в НПФ или ПФР, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта НПФ «Будущее» Евгения Биезбардиса.
По его словам, это можно сделать в личном порядке или по почте. При этом необходимо предварительно заверить документы у нотариуса, или через личный кабинет. После этого фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату.
Как отметил эксперт, получить единовременную выплату накоплений может не только сам пенсионер, но и его правопреемник в течение полугода со дня смерти застрахованного лица либо позже при восстановлении сроков по суду.
Напомним, начиная с 2022 года для некоторых категорий неработающих россиян пожилого возраста будет предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности. Бонус смогут получать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях.
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