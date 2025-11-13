Миронов ответил на призыв к прекращению огня на Украине словами Ильфа и Петрова

По его словам, если странам Запад действительно нужен мир, то тогда им следует остановить передачу оружия Киеву и «дать команду капитулировать».

«Пока на предложение G7 можно ответить только словами советских классиков Ильфа и Петрова: «Утром деньги, вечером стулья», — указал политик.

Миронов добавил, что Россия продолжит спецоперацию и будет добиваться победы на поле боя.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы к прекращению огня на Украине - это попытка выиграть время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

