Миронов ответил на призыв к прекращению огня на Украине словами Ильфа и Петрова
Призыв глав МИД стран «Большой семёрки» (G7) к прекращению огня на Украине связан с попыткой любой ценой задержать продвижение российскиой армии. Об этом RT заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
По его словам, если странам Запад действительно нужен мир, то тогда им следует остановить передачу оружия Киеву и «дать команду капитулировать».
«Пока на предложение G7 можно ответить только словами советских классиков Ильфа и Петрова: «Утром деньги, вечером стулья», — указал политик.
Миронов добавил, что Россия продолжит спецоперацию и будет добиваться победы на поле боя.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы к прекращению огня на Украине - это попытка выиграть время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве эвакуируют Дом культуры «ГЭС-2»
- В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией
- Тренер Балахнин назвал причину отсутствия мотивации у сборной России
- «Новаторство вместо фастфуда»: Что ждут звезды от премии «Все Цвета Джаза»
- Россиянам пообещали удорожание авиабилетов к Новому году
- Банки России предотвратили хищение 3,5 трлн рублей клиентов
- Миронов ответил на призыв к прекращению огня на Украине словами Ильфа и Петрова
- В Бундестаге назвали ошибкой отказ канцлера Мерца передать Украине Taurus
- Политолога Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов
- В Родительском комитете рассказали, как вернуть уважение учителям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru