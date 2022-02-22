«Сдуется Россия»? На Украине и в Германии поспорили о санкциях из-за Донбасса

Конкретики в вопросе антироссийских санкций еще нет, но из-за новых ограничений страну ждут серьезные проблемы, заявил бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

США намерены объявить во вторник о введении новых санкций в отношении России как ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя Белого дома. Свои санкции готовит и Евросоюз: по имеющимся данным, они затронут «Северный поток-2».

«Это пока непубличная информация, не могу сказать. Самые страшные санкции, которые могут быть, - это эмбарго на нефть и газ. И все, и сдуется Россия. Пока неизвестно, затронет ли это "Северный поток – 2", - добавил он.

С ним не согласился председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер, который в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что западные санкции неизбежно обрушатся на Россию после признания ДНР и ЛНР, но отметил, что страна уже научилась жить в условиях ограничений.



«Этого можно было ожидать, что будут опять санкции. Конечно, они будут сильные, насколько они только могут придумать. Я, конечно, сам не знаю, что они еще могут придумать. Это игра в последние годы для того, чтобы перенести «Северный поток -2» или отменить совсем. Это последняя возможность, чтобы остановить «Северный поток» как экономический проект», - отметил он.

Зингер подчеркнул, что американские санкции в отношении России будут более беспощадными, и выразил надежду на то, что Европа не станет прибегать к крайним мерам, чтобы не навредить самой себе.