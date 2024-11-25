Мир на условиях Москвы? 70% бойцов ВСУ готовы уступить РФ территории

ТРАМП НАДАВИТ

Тем временем экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в беседе с CNN сообщил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, которые вошли в состав России.

Так, Ставридис отметил, что Трамп «окажет давление, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров». При этом вместе с отказом от части территорий для Киева «откроется свободная дорога» в НАТО, куда Украину могут принять в течение трех-пяти лет.

В то же время британская газета The Guardian отмечает, что команда Трампа, вероятнее всего, намеревается способствовать скорейшему наступлению мирных переговоров Украины с Россией на условиях последней. Так, в материале сообщается, что в команде у Трампа есть люди, которые выступают за демилитаризацию Украины при условии, что РФ прекратит военное сотрудничество с КНР.

«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это, особенно, если Россия разорвёт военные отношения с Китаем», — отмечается в материале.

Также в публикации говорится, что Трампу необходимо будет проводить переговоры с Великобританией и со странами ЕС. По словам автора статьи, Лондон и Брюссель могут предложить республиканцу «что-то интересное», например, выгодные предложения в сфере торговли, поддержку в торговой войне с Китаем или же усиление давления на Иран.

В свою очередь, конгрессмен Майк Уолц в разговоре с Fox News заявил, что администрация Трампа намерена начать подготовку к переговорам по урегулированию украинского конфликта уже с января 2025 года, то есть практически сразу после инаугурации.

О необходимости диалога заявляла и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет The Times. По словам экс-политика, «будет нужен диалог», однако этот момент должны определить «отвечающие за это люди».