Мир на условиях Москвы? 70% бойцов ВСУ готовы уступить РФ территории
Пока на Украине думают о том, как и кем восполнять нехватку военных, Трамп уже разрабатывает план по принуждению Киева к миру с уступками некоторых территорий России, а бойцы ВСУ на фронте почти готовы добровольно отказаться от части своих земель.
Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы согласиться на прекращение огня и территориальные уступки в пользу России, сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных.
По данным издания, 70% бойцов ВСУ готовы уступить РФ часть территорий и допускают скорое отступление сразу на нескольких направлениях. Причиной тому является отсутствие перспективы ротации на фронте, «систематическая слабость Украины» и общая усталость военных от конфликта.
БЕСКОНЕЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
Так, издание сообщает, что украинский план по мобилизации выполнен лишь на две трети. Кроме того, собеседники The Economist отметили, что в ВСУ наблюдается «более крупная проблема в виде качества новобранцев». Мобилизованные украинцы «слишком стары, либо не мотивированы».
Командир украинского батальона с позывным «Лес» поделился, что основная часть новобранцев — это жители Украины в возрасте от 45 лет, которые испытывают проблемы со здоровьем.
О недостаточной мобилизации ранее заявлял и сам президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, после ужесточения закона о мобилизации Украина не смогла собрать достаточно людей, поэтому необходимо скорректировать нормы. Пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации.
Так, интернет-издание «Страна» со ссылкой на главу Минобороны Рустема Умерова писала, что украинские власти продолжат мобилизацию в 2025 году, чтобы «держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии».
ТРАМП НАДАВИТ
Тем временем экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в беседе с CNN сообщил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, которые вошли в состав России.
Так, Ставридис отметил, что Трамп «окажет давление, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров». При этом вместе с отказом от части территорий для Киева «откроется свободная дорога» в НАТО, куда Украину могут принять в течение трех-пяти лет.
В то же время британская газета The Guardian отмечает, что команда Трампа, вероятнее всего, намеревается способствовать скорейшему наступлению мирных переговоров Украины с Россией на условиях последней. Так, в материале сообщается, что в команде у Трампа есть люди, которые выступают за демилитаризацию Украины при условии, что РФ прекратит военное сотрудничество с КНР.
«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это, особенно, если Россия разорвёт военные отношения с Китаем», — отмечается в материале.
Также в публикации говорится, что Трампу необходимо будет проводить переговоры с Великобританией и со странами ЕС. По словам автора статьи, Лондон и Брюссель могут предложить республиканцу «что-то интересное», например, выгодные предложения в сфере торговли, поддержку в торговой войне с Китаем или же усиление давления на Иран.
В свою очередь, конгрессмен Майк Уолц в разговоре с Fox News заявил, что администрация Трампа намерена начать подготовку к переговорам по урегулированию украинского конфликта уже с января 2025 года, то есть практически сразу после инаугурации.
О необходимости диалога заявляла и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет The Times. По словам экс-политика, «будет нужен диалог», однако этот момент должны определить «отвечающие за это люди».
ПОЛЕЗНЫЙ ИСПУГ
Некоторые эксперты также полагают, что подтолкнуть к Киев к переговорам на выгодных для РФ условиях поможет и недавнее применение Россией баллистической ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что украинский лидер явно испугался ответа Москвы на применение Киевом западных дальнобойных ракет вглубь территории РФ.
«Я так понимаю, Зеленский испугался. Он стал обвинять "своих хозяев" в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой акции со стороны РФ. Наверное, это полезный результат, потому что уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, это уже полезно», - сказал Лавров.
Также Лавров отметил, что Зеленского напугало заявление российского президента Владимира Путина о зеркальном ответе в случае эскалации военных действий против России.
Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в свою очередь рассказал НСН, что «Орешник» может стать козырем России для завершения конфликта на Украине.
«Завершение конфликта на Украине предопределят комплексные усилия России на военном, экономическом и дипломатическом фронте. Тем не менее вклад в завершение конфликта в качестве козыря «Орешника», как и любого гиперзвукового оружия России, неоспорим», - подытожил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Москве продлил арест блогерам Чекалиным
- Ростовский вице-губернатор Кушнарев и его заместитель задержаны силовиками
- Сенатор Епифанова: Летом 2025 года может появиться ипотека для врачей и учителей
- В Грузии заявили, что президентские выборы должны состояться в 2024 году
- Руководители компаний «Яковлев» и «Туполев» покинут свои посты
- В Вильнюсе жители не пострадали в районе падения грузового самолета DHL
- В Ленобласти 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
- Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей водой в школе в Москве
- Режиссер Урсуляк получил спецприз Московского еврейского кинофестиваля
- Шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию Эмма Маккеон завершила карьеру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru