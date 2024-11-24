СМИ: Байден хочет максимально усилить Украину до президентства Трампа

Покидающий пост президента США Джо Байден пытается максимально усилить позиции Украины до того, как к власти вернется победивший на выборах Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

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Один из шагов по направлению к этому - снятие запрета на удары вглубь российской территории, передача Киеву противопехотных мин, прощение части долга и санкции против «Газпромбанка».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долги Киеву на 4,65 миллиарда долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДональд ТрампДжо Байден

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