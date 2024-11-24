СМИ: Байден хочет максимально усилить Украину до президентства Трампа
24 ноября 202407:32
Покидающий пост президента США Джо Байден пытается максимально усилить позиции Украины до того, как к власти вернется победивший на выборах Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.
Один из шагов по направлению к этому - снятие запрета на удары вглубь российской территории, передача Киеву противопехотных мин, прощение части долга и санкции против «Газпромбанка».
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долги Киеву на 4,65 миллиарда долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru