Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения»

Журналист издания спросил политика, нет ли у нее ощущения, что она стала «козлом отпущения» после начала СВО России по защите населения Донбасса и решении Меркель не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 году.



«Это не просто ощущение, это так и есть», — ответила бывший канцлер.

Чиновница также отметила, что конфликты с Россией необходимо было пытаться решить мирным путем.

Ранее Меркель заявила, что контакты с президентом России Владимиром Путиным позволили бы избежать кризисной ситуации, которая привела к конфликту на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

