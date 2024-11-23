Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения»
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент Украины Владимир Зеленский превратил ее в «козла отпущения». Об этом Меркель заявила в беседе с журналом Spiegel.
Журналист издания спросил политика, нет ли у нее ощущения, что она стала «козлом отпущения» после начала СВО России по защите населения Донбасса и решении Меркель не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 году.
«Это не просто ощущение, это так и есть», — ответила бывший канцлер.
Чиновница также отметила, что конфликты с Россией необходимо было пытаться решить мирным путем.
Ранее Меркель заявила, что контакты с президентом России Владимиром Путиным позволили бы избежать кризисной ситуации, которая привела к конфликту на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения»
- США внесут жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения
- Красный Крест обнаружил нахождение 1253 пропавших жителей Курской области
- Мэрилин Мэнсон выпустил первый альбом за пять лет
- В России ввели штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
- Протоиерей Ткачев призвал разрешить детям работать с 7-8 лет
- Глава МИД Франции: Украина имеет право бить по РФ дальнобойными ракетами
- Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге сократил срок подачи документов на визу
- Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО
- Песков заявил, что зарплаты россиян растут
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru