Минздрав Белоруссии сообщил о гибели двух человек в ходе акций протеста

После акций протеста в Белоруссии в больницах находятся 158 пострадавших – у всех состояние стабильное, некритичное. Об этом, как сообщает Tut.by, рассказал глава Минздрава Владимир Караник. При этом он добавил, что во время акций протеста в республике погибли два человека

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с большим отрывом от других кандидатов. Он набрал более 80% голосов. Эти результаты стали поводом для массовых протестов, которые продолжаются в белорусских городах до сих пор. К митингующим начали присоединяться предприятия республики - они объявили о забастовках и требуют отменить результаты прошедших в Белоруссии выборов.