Минздрав Белоруссии сообщил о гибели двух человек в ходе акций протеста
После акций протеста в Белоруссии в больницах находятся 158 пострадавших – у всех состояние стабильное, некритичное. Об этом, как сообщает Tut.by, рассказал глава Минздрава Владимир Караник. При этом он добавил, что во время акций протеста в республике погибли два человека
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с большим отрывом от других кандидатов. Он набрал более 80% голосов. Эти результаты стали поводом для массовых протестов, которые продолжаются в белорусских городах до сих пор. К митингующим начали присоединяться предприятия республики - они объявили о забастовках и требуют отменить результаты прошедших в Белоруссии выборов.
Кстати, Европарламент объявил Александра Лукашенко персоной нон грата и не признал итоги президентских выборов. Также в ЕП уточнили, что парламентарии присоединяются к «белорусскому народу» в требовании проведения новых выборов с независимыми наблюдателями.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с НСН отметил, что ситуация в Белоруссии может пойти по сценарию Венесуэлы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
928 тыс.+4 892 / сут.
Умерли
15 740+55 / сут.
Выздоровели
736 тыс.+3 133 / сут.
- Минздрав Белоруссии сообщил о гибели двух человек в ходе акций протеста
- Арбитр Василий Казарцев отстранен от судейства на неопределенное время
- «Ужасно»: Трамп впервые высказался о протестах в Белоруссии
- Суд признал законным продление Ефремову домашнего ареста
- Ученые назвали порядок проявления первых симптомов COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru