Минюст внес Anarchist Black Cross Federation в реестр нежелательных организаций

Минюст РФ включил американскую некоммерческую организацию Anarchist Black Cross Federation (ABCF, «Федерация анархического черного креста») в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бизнесмена Олега Тинькова внесли в реестр иноагентов

Федерация была создана для помощи заключенным.

Ранее Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности этой организации.

На прошлой неделе Минюст включил три организации в реестр нежелательных.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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