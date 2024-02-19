Минюст внес Anarchist Black Cross Federation в реестр нежелательных организаций
19 февраля 202418:39
Минюст РФ включил американскую некоммерческую организацию Anarchist Black Cross Federation (ABCF, «Федерация анархического черного креста») в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Федерация была создана для помощи заключенным.
Ранее Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности этой организации.
На прошлой неделе Минюст включил три организации в реестр нежелательных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru